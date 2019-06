Гений или педофил? 10 лет назад не стало Майкла Джексона

О великом и ужасном наследии "короля поп-музыки" вспоминает издание "Газета.Ru".

Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями. Спустя всего два года одаренный подросток получил статус основного вокалиста коллектива, а еще через несколько лет начал блистать в качестве сольного артиста, выпустив ряд успешных альбомов, включая "Got to Be There", "Ben", "Music & Me" и "Forever, Michael".

Золотой эпохой в творчестве певца стали 80-е. В их ходе вышла шестая студийная пластинка Майкла "Thriller". Релиз — страшно представить — в течение 37 (!) недель лидировал в рейтинге Billboard 200 и на протяжении двух лет не покидал пределов именитого чарта, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая пластинка всех времен и народов. Примерно тогда же он подарил планете свою знаменитую "лунную походку", одно из ярчайших и знаменитейших явлений мировой культуры.

В конце десятилетия Джексон стал еще и полноправным "королем": уникальный статус артиста, только что откатавшего самое прибыльное на тот момент концертное турне в истории, признавали и ранее, однако само прозвище появилось лишь в 1989-м, когда музыканта на одной из церемоний "короновала" актриса Элизабет Тейлор, его хорошая подруга.

За свою карьеру Майкл, известный филантроп, не жалевший средств на благотворительность, стал обладателем 15 Grammy и сотен других музыкальных премий, его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса 25 раз, тогда как количество проданных в мире записей артиста превысило один миллиард копий. Уже после своей смерти музыкант стал завсегдатаем и бессменным лидером рейтингов самых зарабатывающих мертвых звезд. Так, к примеру, в опубликованном в минувшем октябре списке журнала Forbes отмечалось, что всего за год исполнитель заработал $400 млн.

В противовес безусловно величайшей карьере Джексона всегда ставится "темная сторона" его богатейшего наследия — благо, что громкие скандалы преследовали музыканта на протяжении почти всей его жизни.

Здесь можно вспомнить и публичные конфликты с семьей, корни которых произрастают еще из раннего детства певца (мать артиста, все-таки сумевшая сохранить теплые отношения с сыном, была сектанткой, отец, о ком Майкл, став взрослым, предпочел благополучно забыть, бессовестно эксплуатировал талант ребенка с целью собственной наживы, а также позволял себе поднимать руку на мальчика), и странные браки, считающиеся фиктивными (Джексон был женат дважды; первой его женой являлась Лиза-Мари Пресли, дочь того самого Элвиса, второй — медсестра Дебби Роу, родившая звезде сына и дочь; кроме того, у музыканта есть еще один сын от суррогатной матери), и приписываемое "поп-королю" желание "стать белым", из-за которого тот якобы изуродовал себя самого (согласно слухам, Майкл ложился на операционный стол около десяти раз, мечтая обелить кожу; сам артист, впрочем, подтверждал лишь нескольких пластик — коррекции носа и подбородка, подчеркивая, что цвет его лица изменился из-за болезни витилиго), и множественные нападки со стороны бывших друзей, партнеров и подчиненных Джексона, заявлявших о нечестном ведении дел певцом (также у него были проблемы с налоговой), и, наконец, резонансный инцидент, произошедший в Берлине в 2002 году, когда селебрити, стоя на балконе, едва не уронил собственного новорожденного сына, которым зачем-то размахивал перед журналистами и поклонниками.

Все эти скандалы, однако, кажутся лишь вторичный дополнением к, пожалуй, одному из главных ужасов всей жизни Джексона — обвинениям в педофилии.

История началась еще в 90-х, когда 13-летний Джордан Чандлер, частый гость закрытого ранчо Майкла "Неверленд", заявил о сексуальных домогательствах со стороны артиста — правда, тогда певцу удалось избежать попадания за решетку путем выплаты нескольких десятков миллионов долларов семье тинейджера. Скандал возродился еще через десять лет, но уже с новой силой: на ранчо Джексона с обысками ворвалась полиция, музыканту были предъявлены множественные обвинения в развратных действиях по отношению к детям, а также их спаивании, после чего исполнителя заключили под стражу (справедливости ради, уже вскоре он был отпущен домой под залог). На сей раз речь шла о растлении несовершеннолетнего Гэвина Арвизо, еще одного завсегдатая "Неверленда", — "поп-королю" вменялась попытка напоить мальчика, а также явное насилие сексуального характера. Избежать тюрьмы певцу, впрочем, удалось вновь (а грозило ему до 20 лет лишения свободы) — в 2005-м суд решил, что улик против артиста не хватает и закрыл дело. При этом на адвокатов Джексон, согласно СМИ, потратил в общей сложности около $100 млн.

Уже после кончины исполнителя, к слову, все тот же Чандлер признался, что оболгал Майкла по требованию отца, тогда как в реальности музыкант к нему не приставал.

Одним из косвенных участников данного скандала, продолжавшегося не одно десятилетие, стал Маколей Калкин, суперзвезда комедии "Один дома": повар Джексона, вероятно, желая заработать на разбирательстве против певца, рассказал прессе, что якобы был свидетелем растления на тот момент 11-летнего актера в "Неверленде". Сам Калкин при этом парировал, что с музыкантом его связывают исключительно дружеские отношения. Вместе с тем он подтвердил тот факт, что часто приезжал на ранчо Майкла и даже спал в его кровати (об этом говорили многие обвинявшие артиста в растлении дети, артист, в свою очередь, подчеркивал, что если и позволял несовершеннолетним ночевать в его комнате, то не делил с ними свое ложе), однако никаких домогательств не происходило.

Очередное возрождение скандала произошло уже в этом году, когда общественности был представлен документальный фильм "Покидая Неверленд", главные героями которого стали некие Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, заявившие, что, будучи детьми, подвергались сексуальным домогательствам со стороны знаменитого музыканта.

В то же время семья Джексона восприняла ленту HBO крайне негативно: родственники артиста назвали создателей картины лжецами, а также подали против них многомиллионный иск. По мнению близких, этот фильм стал "всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на "поп-короле".