Где грудь? Пляжные фото Светланы Лободы озадачили поклонников

Светлана Лобода разместила в блоге фотографию, на которой позирует на пляже в объятиях дизайнера Бичолы Тетрадзе. “А мне летать… А нам летать охота”, — подписала кадр артистка. Она предстала в черном бикини и выглядит по-настоящему горячо.

Поклонники сразу же предположили, что, похоже, Светлана и Бичола больше, чем просто друзья. Кроме того, некоторые засыпали Лободу вопросами “не ревнует ли Тилль Линдемман”, с которым ей приписывают роман.

Впрочем, вокалистка ранее заявляла, что ее и Бичолу связывает только дружба и сотрудничество. “Соцсети так устроены, подержал друга за руку — вас обязательно поженят. Благодаря этому парню мои костюмы из года в год сверкают все ярче. Именно ему под силу доставать из разных точек планеты самые дорогие и эксклюзивные ткани для своей любимой артистки”, — писала Светлана.

Меж тем многие обратили внимание на неожиданные изменения во внешности певицы. Дело в том, что на фото у Светланы на удивление маленькая грудь. Поклонники стали гадать, что же произошло. “Ой, а где ваш бюст?”, “Грудь исчезла совсем”, “Вам без пышностей лучше”, “На солнце усохла”, — пишут подписчики и просто любители женских прелетестей.