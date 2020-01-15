Где грудь? Пляжные фото Светланы Лободы озадачили поклонников

Светлана Лобода проводит зимние каникулы в Мексике. В отпуск певица отправилась в компании дочек Тилльды и Евы, а также близкого друга — известного дизайнера Бичолы Тетрадзе. Именно он в последнее время шьет для артистки наряды с умопомрачительным декольте и глубокими вырезами, — открывает небольшой секрет КП.
© RIA/Scanpix

Светлана Лобода разместила в блоге фотографию, на которой позирует на пляже в объятиях дизайнера Бичолы Тетрадзе. “А мне летать… А нам летать охота”, — подписала кадр артистка. Она предстала в черном бикини и выглядит по-настоящему горячо.

Поклонники сразу же предположили, что, похоже, Светлана и Бичола больше, чем просто друзья. Кроме того, некоторые засыпали Лободу вопросами “не ревнует ли Тилль Линдемман”, с которым ей приписывают роман.

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Впрочем, вокалистка ранее заявляла, что ее и Бичолу связывает только дружба и сотрудничество. “Соцсети так устроены, подержал друга за руку — вас обязательно поженят. Благодаря этому парню мои костюмы из года в год сверкают все ярче. Именно ему под силу доставать из разных точек планеты самые дорогие и эксклюзивные ткани для своей любимой артистки”, — писала Светлана.

Меж тем многие обратили внимание на неожиданные изменения во внешности певицы. Дело в том, что на фото у Светланы на удивление маленькая грудь. Поклонники стали гадать, что же произошло. “Ой, а где ваш бюст?”, “Грудь исчезла совсем”, “Вам без пышностей лучше”, “На солнце усохла”, — пишут подписчики и просто любители женских прелетестей.

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