О начале певческой карьеры в ресторанах Калининграда и необходимости ощущать алкогольное опьянение перед выступлениями певец рассказал в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой. "Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным", — поделился Газманов.

Как признался сам певец, после победы над алкоголизмом он до сих пор не поборол некоторые вредные привычки, которые раздражают его супругу Марину Муравьеву. "Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем борщ, чавкаю", — рассказал Газманов.

Артист, которому 22 июля исполнится 68 лет, поразил Ивлееву своей спортивной подготовкой, сделав в студии сальто и отжавшись от пола 50 раз. Недавно многие СМИ писали, что, несмотря на отличную физическую форму, Газманов страдает серьезным заболеванием — в его голосовых связках обнаружили опухоль. Напомним, что в студии программы "Секрет на миллион" певец рассказал, что новообразование ему удалили восемь лет назад.