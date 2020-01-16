Гарри и Меган хотят жить в Канаде. Но кто будет за это платить?

"Я думаю, большинство канадцев очень хорошо относятся к тому, что у нас тут будут жить члены королевской семьи", - сказал в понедельник журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Но как это будет выглядеть и с какими расходами это будет сопряжено - об этом у нас будет еще много дискуссий", - продолжил Трюдо.

Канадцев беспокоит, в частности, вопрос, кто будет платить за охрану принца Гарри и его супруги, а ведущая канадская газета даже задается вопросом, как Гарри и Меган могут получить вид на жительство - и призывает правительство не пускать их.

Сколько нужно на охрану

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от денег из бюджета королевского двора, но это по идее не касается расходов на обеспечение их безопасности. Охраняет членов королевской семьи британская полиция, эта работа оплачивается из бюджета отдельно и обходится более чем в 100 млн фунтов (130 млн долларов) ежегодно - на всю многочисленную королевскую семью и ее резиденции.

По прикидкам канадской прессы, охрана Гарри, Меган и их сына Арчи в Канаде будет стоить примерно 1,3 млн долларов США в год.

"Безопасность - важный вопрос. У Гарри нет никаких шансов когда-либо начать жить жизнью простого, никому не известного гражданина. Он рожден в королевской семье, он всю жизнь будет мишенью для террористов", - сказала в понедельник в эфире Би-би-си публицист Кейт Молтби.

Британская пресса написала, что Трюдо уже пообещал королеве Елизавете, что Канада возьмет на себя охрану ее внука с семьей, но министр финансов Канады Билл Морно на вопрос журналистов об этом ответил: "Мы пока еще не думали над этим вопросом".

"Ваши документики"

Второй вопрос, над которым задумывается по крайней мере часть канадцев, - на каких законных основаниях герцог и герцогиня Сассекские будут жить в Канаде.

Граждане Британии и США могут гостить в Канаде до полугода в течение одного года, но для того, чтобы поселиться в стране, уже нужен вид на жительство.

Это, конечно, вполне решаемый вопрос: эти документы британцу Гарри и американке Меган министр внутренних дел может выдать своей властью.

В начале января 61% участников проведенного в Канаде опроса высказались за то, чтобы принц Гарри стал генерал-губернатором Канады - то есть, церемониальным представителем британской королевы, которая формально является там главой государства.

Даже если рассматривать такой вариант всерьез, придется признать, что крайне нелогично со стороны Гарри, только что объявившего о желании максимально отстраниться от публичной жизни, было бы принять такой публичный, церемониальный пост.

Ведущая канадская газета Globe and Mail вообще не разделяет радушия премьера и 60% соотечественников.

"На неожиданное заявление о неконкретных и еще формирующихся планах герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и Меган - переехать в Канаду, оставаясь при этом членами королевской семьи, правительство Трюдо должно дать простой и четкий ответ: нет!" - заявила газета в редакционной статье.

По мысли газеты, вся конституционная система и политическая культура Канады основана на том, что британский монарх присутствует в них лишь виртуально, через своего церемониального представителя, генерал-губернатора. Физическое переселение членов королевской семьи может разрушить эту сложную конструкцию, в которой Канада внешне как будто сохраняет связь с британской монархией, на деле являясь абсолютно независимой страной.

На что им жить

Поскольку Гарри и Меган пообещали отказаться от казенного содержания, публика поначалу заинтересовалась вопросом, на что же они будут жить. Но журналисты, как британские, так и канадские, прикинув возможности этой пары, пришли к предварительному выводу, что по этому поводу переживать за них не стоит.

По данным Би-би-си, принцы Уильям и Гарри с семьями получают содержание - на себя, на обслугу, официальные визиты и прочее - в размере 5 млн фунтов на двоих ежегодно из доходов, которые приносит герцогство Корнуолльское - личные владения принца Уэльского, их отца Чарльза.

Даже ели они перестнут получать и это пособие, то, как предполагают аналитики Би-би-си, Гарри и Меган могут зарабатывать миллионы, например, на продаже прав на книги и фильмы о них, на публичных выступлениях (в США, по оценкам экспертов, они могут получать до полумиллиона долларов за одну лекцию), на рекламных контрактах (хотя это маловероятный вариант).

В конце концов, Меган может вернуться в актрисы.

Но вообще деньги, по оценкам прессы, у них и так есть - до 30 млн долларов на двоих. Гарри получил большое наследство от матери, принцессы Дианы и еще какую-то сумму от прабабки, королевы-матери Елизаветы. А Меган Маркл зарабатывала около полумиллиона долларов в год, когда в течение семи сезонов снималась в сериале Suits.