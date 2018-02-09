Гарик Харламов поженил Батрутдинова с Бузовой

Одной из наиболее обсуждаемых тем в российском сегменте Сети недавно стал предполагаемый роман между телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и резидентом и самым завидным женихом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
© RIA/Scanpix

Слухи стали ходить после того, как в соцсетях появились снимки совместного отдыха Тимура и Ольги в Таиланде. Затем оба приняли участие в рекламной кампании бренда одежды, а на днях их видели держащимися за руки на выходе из отеля.

Друг и коллега Батрутдинова Гарик Харламов не смог пройти мимо такой "вкусной" темы и опубликовал несколько пародийных дружеских шаржей, подписав один из них: "Это уже не остановить". Он также поделился чьим-то рисунком, на котором изгоняет дьявола из Бузовой во время венчания с Батрутдиновым. Часть подписчиков нашли рисунок очень смешным, другие же отметили, что шутка получилась очень грубой.

Это уже не остановить )))

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Feb 5, 2018 at 7:44am PST

Простите, но не могу не поделиться )))

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Feb 6, 2018 at 9:50am PST

SHOWTIME!
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