Зажигательный танец комика сняли на видео. Галкин, посмотрев получившиеся кадры, пришел в восторг и поделился ими с поклонниками.
"А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои танцы. Я с утра уже бы так не смог", – подписал видео юморист.
На кадрах Галкин под диджейский сет скачет по столу, широко расставив ноги. В некоторые моменты юморист размахивает руками и трясет головой. Большой акцент "танцор" сделал на свою паховую область.
Фанаты телеведущего сочли, что номер получился довольно пошлым. "Не для детского утренника танцы", "Похабщина", "Детское день рождение как всегда удалось. Наши детские праздники веселей чем взрослые почему-то", "Да просто хам что это танцы? Совсем стыд потерял", – написали они в комментариях к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Однако большая часть народа в восторге от своего любимца. "Какой же вы Макс талантливый во всем... Даже танцуете как профисионал, класс!!! Просто бомбический танец", "Огонь", "Как круто. Вы большой молодец Максим", "Алла счастливая женщина", – заявили поклонники юмориста.
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