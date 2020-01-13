Галкин вывел Пугачеву и детей в кино: "пушистые и кудрявые"

Телеведущий Максим Галкин, после публикации нашумевшей фотографии с рождественской вечеринки, где его 70-летняя супруга Алла Пугачева выглядела моложе него, порадовал подписчиков новым снимком. И снова Примадонна здесь выглядит ну просто очень молодо, а еще, почему-то похожей на свою подругу Лайму Вайкуле.
© Instagram

На снимке "мальчик юный кудрявый влюбленный", как охарактеризовали Галкина пользователи, стоит рядом с Пугачевой, которая превратилась в блондинку и уложила волосы в виде пышной кудрявой косы. Она надела белую декорированную мехом куртку, светлые джинсы и красный джемпер с вырезом. Рядом стоят веселые 6-летние двойняшки.

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Пользователи отметили не только молодость Пугачевой, но и тот факт, что вся семья выглядит счастливой.

«Это такая красота и идиллия!», «Все такие пушистые, кудрявые — красота», - прокомментировали подписчики. Некоторые из них лишь пожалели, что Максим не рассказал, на какой фильм ходило звездное семейство.

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Поход в кино 🍿 #семья

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jan 10, 2020 at 6:02am PST

MK.ru

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