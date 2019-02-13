Ранее главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер признался, что Друзь якобы предложил ему долю в выигрыше, если ему удастся выиграть три миллиона рублей. Бер утверждает, что он передал Друзю список вопросов, чтобы доказать факт мошенничества, однако последние пять из них не были знакомы знатоку. В результате Друзь и его напарник не ответили на последний вопрос и ушли с 200 тыс. руб.

Галкин заявил, что не знает, кто в этой истории прав, но считает невозможной подобную ситуацию в передаче, которую ведет он. Сам он как ведущий, по его словам, никогда заранее не знал ответов.

"Меня в этой истории смущает одно: если Илья говорит так, как есть, то он решил проверить этическую сторону человека, но он проверяет ее за счет программы и нарушения ее этических норм", — сказал Галкин. Он выразил мнение, что редактор программы не может пользоваться ею, чтобы "выводить человека на чистую воду".

В свою очередь знаток игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь отрицает все предъявленные обвинения. В разговоре с РБК Друзь заявил, что нечестную игру пытался вести сам Бер, предложив знатоку сделку с вопросами за деньги.

"Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", — цитирует Друзя издание. По словам знатока, он удивился и даже восхитился этой наглости, но решил подыграть, чтобы посмотреть, насколько далеко может зайти Бер.

Напарник Александра Друзя по игре Виктор Сиднев подтвердил слова коллеги. Оба они утверждают, что непосредственно перед игрой договорились, что, если будут те вопросы, о которых говорил Бер, они доведут съемку до последнего, 15-го вопроса, но выигрывать не будут, а сообщат все руководству телепрограммы. "Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен… Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось", — заключил Друзь.