Галкин рассказал о ночи с проститутками

Российский юморист и шоумен Максим Галкин дал интервью для YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Известный комик и муж певицы Аллы Пугачевой впервые откровенно рассказал о том, что в свое время ему приходилось гастролировать в очень необычных условиях.
Максим Галкин
© Sputnik / Scanpix

Когда больше двадцати лет назад Галкин только начинал свою карьеру в индустрии развлечений никаких комфортных условий для артистов не создавалось. Давать концерты приходилось зачастую в экстремальном режиме, а ночевать - в спартанских условиях. По словам юмориста, если это были выступления где-нибудь в провинции, то максимум, на что он мог рассчитывать, это ночевка в санатории. Если же гастроли проходили в Москве или Санкт-Петербурге, то дела с ночлегом в этих городах обстояли чуть лучше.

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Но в один из дней в Санкт-Петербурге Галкин столкнулся с условиями в отеле, которые остались в его памяти на всю оставшуюся жизнь. Галкин был вынужден ночевать в гостинице «Октябрьская». Хотя сам по себе отель был весьма неплохого уровня, в одну из ночей Галкин попросту не смог там уснуть, так как за стеной в соседнем номере кто-то занимался любовью. Супруг Примадонны вспомнил, что в те времена по гостинице буквально расхаживали проститутки - ему приходилось спать в окружении девушек легкого поведения.

"Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки табуном по коридору с криками", - поделился подробностями бессонной ночи Галкин.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.

MK.ru

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