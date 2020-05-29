Галкин представил "беседу Путина и Собянина" по процедуре выгула москвичей

Видеозапись "беседы" Галкин опубликовал на своей странице в Instagram под заголовком "Счастливое время строгого режима прогулок". На этом "совещании" юморист выступил одновременно и в роли "докладывающего" мэра Москвы, и в роли президента РФ, "принимающего доклад" по прямой видеосвязи.

От имени мэра Собянина Галкин заявил, что на карантине москвичам теперь будет разрешено гулять по простой схеме: на прогулку сначала одновременно будут выходить те жители, чьи окно домов выходят на северо-запад и юго-восток, потом гулять отпустят тех, у кого дома параллельны экватору, а у ж за ними выйдут жители домов по реновации. "Президент" во время высказывания "мэром" его соображений внимательно слушал, делал какие-то записи, напряженно крутил в руках ручку, а затем назвал "план Собянина" продуманной последовательностью.

На самой регламентации прогулок "градоначальник" остановился поподробнее, отметив, что разрабатывалась она, начиная с 2013 года. В соответствии с рекомендациями власти, гражданам разрешается во время прогулок "пройти строго 50 метров от дома в направлении северного полюса в поисках прогулочно-парковой зоны, если такая не обнаружена, допускается еще 30 метров движения в противоположную сторону". В парковых зонах "гражданам разрешается смотреть на зеленые насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки".

Как объявил "мэр" в пародии, "взаимодействие граждан с парковыми насаждениями допускается в свободной форме" - если один гражданин залез на дерево и повесился, то другой не должен его снимать, а должен найти другое дерево. На уточняющий вопрос "Путина" о том, что имеется в виду, "Собянин" объяснил, что речь идет о том, кто из-за карантина "повесился на руках", чтобы "растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии".

"Мы специально старались, чтобы в парках каждому хватило по дереву как минимум с одной крепкой, надежной веткой", - добавил "Собянин".

На уточняющий вопрос "Путина", как власти Москвы намерены контролировать процесс прогулок, чтобы второй дом не вышел, пока первый гуляет, "Собянин" объяснил, что это регламентируется штрафами.

"Если второй дом вышел на прогулку, а первый дом еще не отгулял свое, то первый платит за второй дом в размере минимальной заработной платы в расчете - по одному штрафу на жителя подъезда. А именно - за каждого второго жителя каждого третьего подъезда, который не отгулял трех часов прошедших суток, начиная со вторника", - огласил санкции "мэр".

Тут "президент" вновь похвалил "Собянина" за продуманный план, но попросил, "чтобы штраф был не более 5 тысяч рублей, он не должен превышать размер выплат помощи от государства".

В заключении оба лидера - и общефедеральный, и региональный - договорились, что процедура выгула москвичей будет носить название "График, чтобы подышать свободой (через день)".

Власть высмеивают не только юмористы, но и врачи: действия Путина и Собянина преступны

Отметим, что неадекватные действия властей, которые преподносятся гражданам, как жесткая необходимость в условиях коронавирусной пандемии, высмеивают не только пародисты, но и врачи.

Как заявил в интервью изданию "Бизнес Online" доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, врачи понимают весь "маразм происходящего, и душа от этого болит". По его словам, драконовские меры, введенные в Москве мэром Сергеем Собяниным, не имеют практического смысла.

"Не только не имеют, но и преступны, поскольку ухудшают здоровье населения. Ведь из всех регионов России самая неблагоприятная ситуация - в Москве! А в целом по стране чем жестче режим, тем хуже результат. Лучше всего в тех регионах, которые являются наиболее непослушными. Сравним количество заболевших COVID-19 на тысячу жителей в процентах: Москва - 11,3%, Московская область - 3,6%, Ставропольский край - 0,5%, Краснодарский край - 0,5%. Ниже всего - Сахалинская, Курганская, Кемеровская области - 0,1%. Как не стыдно тогда Собянину учить территории, у которых положение лучше его в десятки раз! Даже в Дагестане, который сейчас рисуют исчадием ада, ситуация (1,1%) в 10 раз лучше, чем в Москве", - сетует Гундаров.

По мнению профессора, власти должны в первую очередь слушать специалистов и только с ними советоваться при принятии тех или иных решений.

"Нужен научно-экспертный совет, который будет давать ответы на актуальные вопросы. Вот вы, власть, решили школы закрыть и учеников разъединить, а мы, ученые, говорим: не надо. Кого слушать? Нас. Это первое. Второе, есть 207-я статья, пункт 1 - недостоверная информация о коронавирусной инфекции (закон об ответственности за распространение заведомо ложной информации президент РФ подписал 1 апреля 2020 года). Так вот, поведение верховной власти подпадает под эту статью. А что такое "недостоверная информация"? Это то, что не соответствует научным данным. Значит, по перечисленным вопросам Путин, Собянин, Голикова и т.д. распространяют не подтвержденную наукой информацию о коронавирусной инфекции", - говорит профессор.

Он обращает внимание, что в режиме изоляции вообще нет никакого смысла. "Нет смысла заниматься тотальной изоляцией. Коронавирус среди нас - везде. Идет мирное сосуществование или здоровое коронавирусное носительство, которое временами обостряется до вспышек, если ослабляются иммунные способности населения, особенно осенью-весной. Тогда становятся объяснимыми "неожиданные" вспышки на отдаленных территориях, вроде без явных источников заражения. Например, американские авианосцы по полгода плавают без захода в порт, а при обследовании у 50% команды - коронавирус. И они практически здоровы. С французским авианосцем "Шарль де Голь" - такая же история. В "Газпроме" на Ямале внезапно заболели сотни человек", - говорит профессор.

Отвечая на вопрос, как возникают вспышки вируса, почему одни заболевают, а другие остаются здоровыми, он ответил, что "в этом вопросе доминирует евро-американская генетическая концепция нулевого пациента, по которой среди 7,5 миллиарда населения Земли у одного человека, в организме которого (как и у всех) миллиарды миллиардов вирусенков, у одного вирусенка возникла мутация. Он стал опасным, и человек заболел. От заболевшего пошли контакты, и эти круги заразили всю планету. Такого нулевого пациента нашли в Ухани, и во всем обвинили Китай".

На самом же деле в кишечнике каждого человека живет примерно два килограмма разных микроорганизмов. "Между собой эти микробные "племена" находятся в разных отношениях, одни дружат, с другими воюют. Например, вирус гриппа и коронавирус между собой враждуют, и грипп от природы сильнее. Там, где много гриппа, мало коронавируса. Не зная этого, медицина с 1996 года стала делать широкомасштабные прививки против гриппа. Счет шел на миллионы привитых ежегодно. На Западе - тоже. В результате нам удалось победить вирус гриппа. Если до прививок было по 4-7 млн обращений ежегодно, то к концу 2000-х годов количество сократилось до 10-50 тысяч. Грипп практически исчез. А смертность от ОРЗ выросла в два-три раза.

Возникает вопрос - отчего люди умирают, если грипп исчез? Логично предположить, что на освободившуюся территорию ломанулись коронавирусы. Сначала - SARS, MERS, у которых летальность была 30-50 процентов. Сейчас их вытеснил, к счастью, SARS-CoV-2. К счастью - потому что он малопатогенный, летальность составляет 2-3%. Академик Онищенко назвал этот вирус добрячком. Он вытеснил опасные коронавирусы и стал осваивать человеческое пространство, освободившееся после гриппа... Говоря о сравнении вируса с теми самыми "половцами и печенегами" из разговора с Путиным академика Чучалина, которые служили барьером между Русью и татаро-монголами, профессор напомнил, что как только эти племена победили, то им на смену пришло трехсотлетнее монголо-татарское иго. Вот и побежденный грипп играл роль такого буфера. "Мы его убрали, и к нам пришли полчища коронавирусов. Нет гарантий, что, победив SARS-CoV-2, мы не пригласим что-то пострашнее", - подчеркивает эксперт.