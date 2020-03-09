"Отдельные поздравления чудесным девчонкам моей семьи", - написал телеведущий, перечислив свою супругу Аллу Пугачеву, ее дочь Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову - дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова, а также свою дочь Лизу.
Галкин сообщил, что в настоящий момент находится на гастролях, но мысленно - со своей семьей.
"Будьте счастливы", - добавил Галкин.
Поздравление телеведущий сопроводил видеороликом, который сделали поклонники звездной семьи с фан-страницы. Под песню "Ты со мной", которую исполняют вместе Кристина Орбакайте и Алла Пугачева демонстрируются семейные фотографии и видео.
"С прекрасным праздником весны и любви!!!!!", - отреагировала на запись актриса Елена Воробей.
"Очень трогательное поздравление", - откликнулась одна из пользовательниц.
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