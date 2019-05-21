Максим Галкин решил построить готический храм для Аллы Пугачевой, пишет StarHit.
© Instagram

По данным портала, Галкин намерен построить часовню рядом со своим замком в деревне Грязь. Для этого к 70-летию супруги артист приобрел еще несколько участков, прилегающих к их 128 соткам, на которых расположено поместье. Там Галкин построит православную часовню в готическом стиле.

Как пишет издание, давняя подруга Аллы Пугачевой Алина Редель рекомендует звездной семье обратить внимание на стиль церкви Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Церковь построена в неоготическом стиле - похожая часовня в имении Галкина-Пугачевой будет гармонировать с уже стоящим там домом. Ну а в парке рядом с часовней планируется посадить плодовые деревья.

Отмечается, что Алла Пугачева обратилась к религии после венчания с Галкиным.

SHOWTIME!
Статьи по теме:

Алла Пугачева рассказала о поразившей ее странной болезни

Алла Пугачева , отметившая недавно 70-летие грандиозным...

"Кто это?": Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете (13)

Банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в...

Алле Пугачевой - 70 лет: какой вы ее уже не помните (22)

15 апреля главная звезда советской, а затем и российской...

Алла Пугачева: во время развода Филипп переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого (5)

В 94-ом Киркоров и Пугачева поженились. Брак двух звезд...

"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой (3)

В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату....

Галкин похвастался скромным подарком от Пугачевой (7)

Максим Галкин показал подписчикам, как Алла Борисовна...

Знаменитости

Продюсер Дробыш подает на организаторов конкурса "Евровидение-2019" в суд

Российский продюсер белорусской певицы Зинаиды...

Галкин построит для Пугачевой храм (3)

Максим Галкин решил построить готический храм для...

После тяжелой болезни Андрей Губин впервые показался на людях

Популярный в 90-е годы поп-исполнитель Андрей Губин...

Как в Америке: кому подражает Елена Зеленская (3)

20 мая Владимир Зеленский принял присягу и официально...

Волочкова написала автобиографию, где рассказала про всех своих мужчин

Российская балерина Анастасия Волочкова написала...

TOP новостей

Порядок проведения техосмотра в Литве может измениться (21)

Услуги техосмотра в Литве предоставляют десять...

Профессор Ландсбергис: мы в Европе можем стать очень значимыми (40)

20 мая в студии DELFI состоялись дебаты перед выборами в...

Специалисты обеспокоены: большинство жителей Литвы неверно себе представляет значение выборов в ЕП (6)

В конце мая граждане Евросоюза будут выбирать членов...

Грибаускайте: жителям Литвы повезло (52)

Президент Литвы Даля Грибаускайте проголосовала во...

Адвокат обжаловал решение Страсбургского суда о советском геноциде в Литве (18)

Адвокат бывшего сотрудника советского КГБ обжаловал...