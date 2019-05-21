По данным портала, Галкин намерен построить часовню рядом со своим замком в деревне Грязь. Для этого к 70-летию супруги артист приобрел еще несколько участков, прилегающих к их 128 соткам, на которых расположено поместье. Там Галкин построит православную часовню в готическом стиле.
Как пишет издание, давняя подруга Аллы Пугачевой Алина Редель рекомендует звездной семье обратить внимание на стиль церкви Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Церковь построена в неоготическом стиле - похожая часовня в имении Галкина-Пугачевой будет гармонировать с уже стоящим там домом. Ну а в парке рядом с часовней планируется посадить плодовые деревья.
Отмечается, что Алла Пугачева обратилась к религии после венчания с Галкиным.
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