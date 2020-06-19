На размещенном в социальной сети ролике запечатлено, как 6-летние сын и дочка юмориста прочитали папе стихотворение, которое заканчивается такими строками: "Поздравляя в день рожденья, одно сказать тебе хотим - что ты достоин восхищенья!".

Лиза и Гарри вручили Галкину два букета цветов, рисунок с изображением замка в подмосковной деревне Грязь и фоторамку со снимком, на котором артист поднес руку ко рту. "Папа, не бери пальцы в рот!" - хором произнесли дети шоумена и засмеялись. Максим расцеловал малышей и супругу, после чего задул свечи на праздничном торте - да с такой силой, что сдул с него все ягоды, чем развеселил всех собравшихся.