На размещенном в социальной сети ролике запечатлено, как 6-летние сын и дочка юмориста прочитали папе стихотворение, которое заканчивается такими строками: "Поздравляя в день рожденья, одно сказать тебе хотим - что ты достоин восхищенья!".
Лиза и Гарри вручили Галкину два букета цветов, рисунок с изображением замка в подмосковной деревне Грязь и фоторамку со снимком, на котором артист поднес руку ко рту. "Папа, не бери пальцы в рот!" - хором произнесли дети шоумена и засмеялись. Максим расцеловал малышей и супругу, после чего задул свечи на праздничном торте - да с такой силой, что сдул с него все ягоды, чем развеселил всех собравшихся.
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Ура! День рождения! 😊 #деньрождения
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