Практически ежедневно комик радует своих фолловеров, выкладывая в Instagram свежие посты из своего замка в Подмосковье: то он с детьми устраивает сюрпризы Алле Пугачевой, то всей семьей занимаются кулинарией, то развлекаются на придомовом участке.

В новой публикации Галкин решил устроить с сыном Гарри утреннюю дискотеку. Включив в 8 утра приемник с песней Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик», телеведущий артистично подвигался в такт мелодии. Сын не отставал от своего отца, очаровательно исполнив танцевальную импровизацию.