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Недавно телеведущий и юморист Максим Галкин признался, что отлично чувствует себя в самоизоляции. Шоумен не скрывает - этому способствуют огромные площади его поместья в подмосковной деревне Грязь, а также большое количество комнат и, соответственно, мест развлечений в загородном доме.
Максим Галкин
Максим Галкин
© Sputnik / Scanpix

Практически ежедневно комик радует своих фолловеров, выкладывая в Instagram свежие посты из своего замка в Подмосковье: то он с детьми устраивает сюрпризы Алле Пугачевой, то всей семьей занимаются кулинарией, то развлекаются на придомовом участке.

В новой публикации Галкин решил устроить с сыном Гарри утреннюю дискотеку. Включив в 8 утра приемник с песней Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик», телеведущий артистично подвигался в такт мелодии. Сын не отставал от своего отца, очаровательно исполнив танцевальную импровизацию.

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MK.ru
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