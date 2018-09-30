Собчак заявила, что она уже та "чертовка", что была раньше. Теперь она якобы приближается к ангельскому образу.
С этим категорически не согласился Максим Галкин. По мнению знаменитости, Собчак сдерживает себя ради репутации.
Более того, шоумен посоветовал коллеге не забывать о своей натуре. "Верь в себя! Ну, какой из тебя ангел?" – удивился он.
Все это выглядело так, будто Галкин намерено пытался спровоцировать Собчак на конфликт, чтобы доказать ей обратное. Впрочем, Ксения Анатольевна отнеслась к выпаду с юмором, заявив, что "годы для скандальных подвигов уже не те".
Ранее слухи о беременности Собчак вывели из себя мать телеведущей, сенатора Людмилу Нарусову. Женщина дала отпор репортерам, которые хотели получить комментарий о горячей теме. "Я не даю никаких комментариев по поводу сплетен про мою дочь. Ксения – взрослый человек и может рассказать о себе сама. Попрошу меня больше не беспокоить по этому вопросу!" – цитирует Людмилу Нарусову "Собеседник".
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