Максим Галкин поделился радостью со своими подписчиками – супруга Алла Пугачева сделала ему подарок на 23 февраля. В поздравлении телеведущего участвовала и маленькая дочь Лиза.
Так, Примадонна преподнесла мужу в День защитника Отечества пижаму, а дочка рассказала стихотворение.
Максим отметил, что тронут заботой близких, но признался, что не считает 23 февраля личным праздником – он не служил в армии.
"Уже давно повелось, что с этим праздником поздравляют всех мужчин, а не только военных, но я в первую очередь хочу поздравить своего брата Диму! Дима, дорогой, с праздником тебя!" – написал Галкин в Сети.
Пугачева выбрала в подарок мужу пижаму и кофр для одежды. Ранее в своем Instagram звезда призналась, что заранее готовилась к поздравлению, но Максим Галкин чуть было ее не раскусил. Спасла ситуацию маленькая Лиза.
Ранее подписчики телеведущего обратили внимание, что на съемках программы "Сегодня вечером" Галкин по какой-то причине особое внимание уделил солистке группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной. Особо впечатлительные фанаты даже предположили, что он нашел замену Алле Пугачевой, слухи об ухудшающимся здоровье которой продолжают будоражить Сеть.
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