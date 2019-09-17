Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве 3 августа, пишет РБК. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Maksimas Galkinas
© Scanpix

«Свободу Павлу Устинову!» — написал Галкин, отметив, что его высказывание не связано с политикой, а отражает позицию члена гражданского общества. «Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников», — прокомментировал артист.

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Свободу Павлу Устинову❗️ P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу: 1. «Просто так не посадили бы» - история нашей страны - это сотни тысяч случаев посадок «просто так». Это наша пока неизбывная карма 2. «По закону сопротивление сотрудникам правопорядка уголовно преследуется» - ну зато по Конституции мирное выражение своего протеста - это тоже законное право граждан. 3. «Он сопротивлялся» - если посмотреть видео задержания, которое есть в интернете, то я бы скорее охарактеризовал это иначе: гвардейцы навалились на одного парня такой неумелой толпой, что удивительно, как они друг другу ещё что-нибудь не сломали. 4. «Не лезьте в политику» - а я не в политику лезу, а в осознанное гражданское общество. Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников. 5. «Мы чего-то не знаем - всё не случайно - он стоял там со злым умыслом» - я не надеюсь, что кто-то будет думать о моих гражданских свободах лучше меня самого, на то и свобода личности, чтобы анализировать своей головой, а не ждать решений за тебя. 6. «За своих-то артистов вон как вступаетесь, а за простых людей?» Я не знаком с Павлом и то, что он артист, мне не важно - узнал - не смолчал.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Sep 16, 2019 at 11:07pm PDT

Галкин добавил, что поддержал Устинова не потому, что осужденный является его «коллегой по цеху». «Я не знаком с Павлом, и то, что он артист, мне не важно: узнал — не смолчал», — добавил шоумен.

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