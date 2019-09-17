Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

«Свободу Павлу Устинову!» — написал Галкин, отметив, что его высказывание не связано с политикой, а отражает позицию члена гражданского общества. «Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников», — прокомментировал артист.

Галкин добавил, что поддержал Устинова не потому, что осужденный является его «коллегой по цеху». «Я не знаком с Павлом, и то, что он артист, мне не важно: узнал — не смолчал», — добавил шоумен.