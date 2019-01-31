По словам артиста, он иронизирует над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении, занимается и политической сатирой, а актриса — желанный участник пародий как непримиримый борец с режимом. Юморист добавил, что не хотел спекулировать на имени Ахеджаковой, а преследовал цель порадовать зрителей, актрису и ее коллег.
Ранее 30 января Лия Ахеджакова в беседе с публицистом Андреем Марковым негативно отозвалась о шутках телеведущего. "Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать какую-то милую такую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить"", — сказала она. Как подчеркнула 80-летняя Ахеджакова, "это не по возрасту".
Галкин показал пародию на Ахеджакову во время праздника в театре "Современник". От лица артистки он повозмущался высокими ценами и долгим пребыванием Владимира Путина на посту президента России.
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