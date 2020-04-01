В интервью изданию Галкин рассказал, что занимается политической сатирой давно, поэтому для него стало сюрпризом, что шутка о том, что «Путин — это уже не фамилия, а должность», вызовет такой интерес.

«Думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче», — подчеркнул шоумен.

По словам Галкина, политического юмора в последнее время все меньше и меньше, а в соседней стране главой государства неожиданно стал юморист.

«Наверное из-за этих двух факторов про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь», - поделился своей точкой зрения комик.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Ванденко в проекте агентства ТАСС прокомментировал шутку Галкина о должности президента России. «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», - заявил глава государства.

Юморист пошутил о Путине во время концерта в Новосибирске в октябре прошлого года. Видео выступления было выложено в интернете. Галкин тогда отметил, что россияне уже думают, «что сама должность называется Путин. И на Путине может быть только Путин».

Кроме того, в ходе своего выступления он заявил, что на российском телевидении существует цензура, что спровоцировало ажиотаж в сети и среди коллег Галкина.