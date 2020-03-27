57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России, по возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем диагностицирована пневмония. Как отмечает местное издание Berliner Zeitung, состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.