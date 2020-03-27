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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции, сообщила газета Bild.
Tillas Lindemannas
Tillas Lindemannas
© Itar-Tass / Scanpix

57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России, по возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем диагностицирована пневмония. Как отмечает местное издание Berliner Zeitung, состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.

Deutsche Welle
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