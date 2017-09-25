Над созданием голограммы работает компания Eyellusion, которая ранее уже обеспечивала турне голограммы Ронни Джеймса Дио. Гвоздем нынешней программы Заппы должна стать написанная им опера "Гараж Джо". Как и при жизни, музыкант будет исполнять роль центрального расследователя.
Ахмет Заппа, один из руководителей Фонда Заппы, заявил в интервью, что очень рад предстоящему турне, поскольку Фрэнк Заппа будет исполнять не только самые известные произведения, но и те, с которыми широкая публика не очень знакома. Старта турне с нетерпением ожидают и музыканты группы Mothers of Invention.
Напомним, с помощью новых технологий концертную деятельность после смерти продолжают Тупак Шакур, Уитни Хьюстон, Майкл Джексон и другие знаменитости. К помощи голограмм намерены прибегнуть для своего воссоединения и вполне еще живые участники шведского квартета ABBA.
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