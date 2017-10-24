Об этом РИА Новости сообщил адвокат истца Игорь Трунов, уточнив, что иск подан в Савеловский суд Москвы.
По его словам, композиция зарегестрированна в авторском обществе Франции в 1978 году. "Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить", которая идентична французской композиции", — уточнил Трунов, добавив, что исковые требования во время процесса могут увеличиться.
Трунов в 2016 году вместе с другим французским композитором Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск на 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Композитор утверждал, что композиция Киркорова является переработкой его песни "Symphonic Space Dream". Однако суд не стал рассматривать иск из-за нарушения правил подсудности.
В ноябре того же года полиция задержала Маруани и Трунова в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него миллиона евро. Через несколько часов после задержания полицейские отпустили Маруани и Трунова и извинились перед ними.
Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова. Глава МВД Владимир Колокольцев назвал действия сотрудников ведомства "выдержанными".
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