Француза, работающего официантом, прозвали "пластическим парнем". Он регулярно проходит процедуры, чтобы поддерживать свои губы в определенном состоянии. Молодой человек часто публикует селфи в Instagram и любит использовать фильтры и макияж, чтобы визуально увеличить размер губ.

Ру также часто с восхищением отзывается о внешности известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая прославилась по всему миру благодаря нездоровому пристрастию к пластическим операциям.