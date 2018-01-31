Француза, работающего официантом, прозвали "пластическим парнем". Он регулярно проходит процедуры, чтобы поддерживать свои губы в определенном состоянии. Молодой человек часто публикует селфи в Instagram и любит использовать фильтры и макияж, чтобы визуально увеличить размер губ.
Ру также часто с восхищением отзывается о внешности известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая прославилась по всему миру благодаря нездоровому пристрастию к пластическим операциям.
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