ФОТО: Звезда киносаги о Гарри Поттере снялась в рекламе купальников из пластиковых бутылок

Вы помните рыженькую Джинни из киносаги о Гарри Поттере? Сложно поверить, но Бонни Райт, сыгравшей подругу главного героя, уже 28 лет. Девушка анонсировала в своем инстаграме новую рекламную кампанию экологичных купальников Fair Habor, которую она разработала для бренда, а также стала ее лицом, пишет Lady.Tut.by.
© Vida Press

Для фотосессии актриса снялась в синем бикини и красном слитном купальнике. Примечательно, что вся пляжная одежда бренда сделана из переработанного пластика.

— На мне 11 пластиковых бутылок. Дизайн этого купальника я придумала сама, — написала Бонни Райт в своем инстаграме.


Напомним, что после окончания съемок в экранизации книг о Гарри Поттере Бонни продолжила карьеру в киноиндустрии. В основном актриса снимается в авторском малобюджетном кино. Одним из самых заметных проектов после киносаги о приключениях мальчика-волшебника стал научно-фантастический триллер "Философы. Урок выживания". В 2012 году девушка создала собственную кинокомпанию BonBonLumiere, снимает и продюсирует кино.

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