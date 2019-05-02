Для фотосессии актриса снялась в синем бикини и красном слитном купальнике. Примечательно, что вся пляжная одежда бренда сделана из переработанного пластика.
— На мне 11 пластиковых бутылок. Дизайн этого купальника я придумала сама, — написала Бонни Райт в своем инстаграме.
Напомним, что после окончания съемок в экранизации книг о Гарри Поттере Бонни продолжила карьеру в киноиндустрии. В основном актриса снимается в авторском малобюджетном кино. Одним из самых заметных проектов после киносаги о приключениях мальчика-волшебника стал научно-фантастический триллер "Философы. Урок выживания". В 2012 году девушка создала собственную кинокомпанию BonBonLumiere, снимает и продюсирует кино.
ФОТО: Звезда киносаги о Гарри Поттере снялась в рекламе купальников из пластиковых бутылок
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