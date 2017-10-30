Недавно он попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе и с гордостью продемонстрировал им свежие результаты работы хирургов. Как пишут таблоиды, искусственный пресс обошелся мужчине в 29 тысяч долларов. Впрочем, учитывая, что в целом на изменения своей внешности Алвес потратил уже около полмиллиона евро, эта сумма кажется незначительной.
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