Зачем надрываться в спортзале, если красивый пресс могут сделать хирурги? Именно такой логикой руководствовался Родриго Алвес, известный как живой Кен, когда решился на очередную пластическую операцию.
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Недавно он попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе и с гордостью продемонстрировал им свежие результаты работы хирургов. Как пишут таблоиды, искусственный пресс обошелся мужчине в 29 тысяч долларов. Впрочем, учитывая, что в целом на изменения своей внешности Алвес потратил уже около полмиллиона евро, эта сумма кажется незначительной.

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