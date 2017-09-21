Известный как "живой Кен" уроженец Бразилии Родриго Алвес заявил, что готов сменить пол, чтобы стать "живой Барби". Зачем?
© Vida Press

Затем, пояснил переживший десятки пластических операций Алвес, что он предпочтет быть ухоженной пожилой леди, а не обвислым стариком.

В ближайшее время, правда, 34-летний поклонник эстетической хирургии менять пол не планирует, но когда он почувствует, что стареет, обратится к специалистам.

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