Затем, пояснил переживший десятки пластических операций Алвес, что он предпочтет быть ухоженной пожилой леди, а не обвислым стариком.
В ближайшее время, правда, 34-летний поклонник эстетической хирургии менять пол не планирует, но когда он почувствует, что стареет, обратится к специалистам.
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