Затем, пояснил переживший десятки пластических операций Алвес, что он предпочтет быть ухоженной пожилой леди, а не обвислым стариком.

В ближайшее время, правда, 34-летний поклонник эстетической хирургии менять пол не планирует, но когда он почувствует, что стареет, обратится к специалистам.