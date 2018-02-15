ФОТО: "Женщина-кошка" отвергла слухи о пластических операциях

Вильденштейн отметила, что особенности ее облика объясняются "швейцарским происхождением". Она пожаловалась, что ее часто путают с актрисой Брижит Бардо. "Это просто безумие. Стоит нам прийти в любой французский ресторан, как мне говорят: "Привет, Бриджит" и окружают вниманием", — рассказывает 77-летняя Вильденштейн.

Ее жених, 50-летний дизайнер Ллойд Кляйн отметил, что его невеста действительно выглядит так же, как и на фотографиях шестнадцатилетней давности. Сама Вильденштейн заявила, что хотя и "утратила юношескую свежесть", ее черты не изменились.

Пик известности Джослин Вильденштейн пришелся на 90-е годы, когда она вышла замуж за миллиардера Алека Вильденштейна, а затем развелась с ним и отсудила 2,5 миллиарда долларов. С нынешним женихом она встречается уже 14 лет, в декабре 2016 года ее арестовывали за нападение на Кляйна — полиция подозревала, что она расцарапала мужчине лицо. Однако тот заявил, что его ранила тарелка, взорвавшаяся на плите, а звуки ссоры, которые услышали соседи, были на самом деле звуками их любовных игр.