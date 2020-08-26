ФОТО | Жена Ивана Урганта в 42 года выглядит сестрой своих детей

Ургант редко делится снимками со своей красавицей женой и детьми, поэтому последнее фото в его Инстаграме привело подписчиков в особенный восторг.
Иван опубликовал кадр, на котором Наталья позирует вместе с Ниной и Лерой, — выглядит супруга шоумена просто невероятно. В свои 42 года она демонстрируетмолодежный настрой и аутфит — в велосипедках, кроссовках и джинсовой куртке.
Кажется, что она больше похожа на сестру своих дочерей, а не на их маму.
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Beastie Girls
“Beastie Girls”, — подписал снимок Ургант.
Напомним, что старшая дочь Натальи Эрика тем временем встречается с темнокожим молодым человеком по имени Мозес. У подписчиков девушки были вопросы — они не понимали, как Иван смог допустить, что его дочь влюбилась в афроамериканца.
Эрика тогда пришла в ярость и заявила: “Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. Мы, надеюсь, разберемся с такой “тяжелой” ситуацией”.
А чуть позже выяснилось, что Иван не против отношений Эрики с темнокожим мужчиной. “У меня старшая дочь. Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал”, — заявил он в эфире своего шоу “Вечерний Ургант”.
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