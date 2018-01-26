ФОТО: Загадочные дети певицы Валерии стали сенсацией

На фотографии Валерия стоит в лифте с коляской, в которой лежат два малыша грудного возраста. Подписчики певицы в Instagram тут же засыпали ее вопросами, чьи это дети, и стали делать предположения. Версии разные - это тайно рожденные дети Валерии и ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина, дети усыновленные, это внуки - близнецы, рожденные дочерью артистки Анной Шульгиной, или дети одного из сыновей. Сама Валерия на домыслы поклонников отвечать не стала.
Интересно, что ранее снимок этих же мальчиков публиковал Пригожин. Правда, тогда фотография такого фурора не произвела. А на вопрос одного из подписчиков, не внуки ли это, Пригожин ответил: "Нет. Я не дед".
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