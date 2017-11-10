Группа Hurts посетила Ригу в рамках своего европейского турне, в которое входят 29 концертов в таких странах как Великобритания, Финляндия, страны Балтии, Белоруссия, Германия, Чехия, Словакия, Польша, Украина, Австрия, Италия, Швейцария, Нидерланды и Россия.
На разогреве Hurts выступила литовская группа Deeper Under, которая прошла жесткий отбор из более чем 30 групп, устроенный менеджментом Hurts.
Солист дуэта Тео Хатчкрафт и инструментальная сторона Адам Андерсон сравнили выбор песен для концертов тура с подборкой лучших хитов. "Некоторые песни входят в наш репертуар последние 7 лет, но в то же время мы хотим ознакомить публику с новым материалом. В результате некоторые из старых песен заменены свежими композициями. В предыдущем туре мы заметили, что поклонники выражали нескрываемый восторг от известных хитов, скорее всего потому, что у них образовались личные ассоциации. Но новые песни — они как раз о новых чувствах и переживаниях. Концерты для нас являются очень важной составляющей группы и мы всегда стараемся выложиться на максимум".
В течении концерта Тео активно общался с публикой, иногда закидывал поклонников символичными белыми розами. Группе удалось сохранить баланс между излюбленными хитами и новыми песнями. В паузах между песнями солист неустанно повторял слово Paldies и общался с публикой. Апогеем концерта стал момент во время исполнения хита, принесшего группе мировую славу, - Wonderful Life, когда арена озарилась фонариками тысяч посетителей концерта. Всего в сет-лист концерта вошли два десятка композиций, а завершили свое выступление Тео и Адам хитом Stay.
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