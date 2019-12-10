ФОТО: Второй день рождения и машина на свалку. Сын Валерии едва не погиб в ДТП

ДТП произошло на трассе M11, соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Как Арсений сообщил в соцсетях, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Сам он в момент аварии спал на заднем сидении. То, что он и другие пассажиры автомобиля остались живы - чистое везение.

Тем не менее, все они получили травмы. У Арсения оказались разорваны верхняя и нижняя губы, потребовалось накладывать швы. От сильного удара у молодого человека сильно шатаются зубы, которые, возможно, придется удалять. У ехавший с ним девушки Лианы перелом руки. "Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам", - написал Арсений. Еще двое друзей сына Валерии отделались более легкими травмами - ушибом ребер от ремня безопасности и кровоподтеками на руках. Автомобиль, на котором ехала компания, восстановлению не подлежит.

"Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать", - резюмировал Арсений, который призвал подписчиков не рисковать своими жизнями.