ФОТО: Время пошло Пугачевой на пользу

Фотографию в соцсетях опубликовал продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой "Ласковый май". На снимке - Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачева. Судя по комментариям пользователей, сейчас Алла Борисовна выглядит намного лучше, несмотря на прошедшие четверть века.
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