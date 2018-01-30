ФОТО: Время пошло Пугачевой на пользу

Фотографию в соцсетях опубликовал продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой "Ласковый май". На снимке - Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачева. Судя по комментариям пользователей, сейчас Алла Борисовна выглядит намного лучше, несмотря на прошедшие четверть века.

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