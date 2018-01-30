Судя по старому снимку, датированному 1995 годом, прошедшие годы пошли на пользу Алле Пугачевой.
© Scanpix

Фотографию в соцсетях опубликовал продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой "Ласковый май". На снимке - Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачева. Судя по комментариям пользователей, сейчас Алла Борисовна выглядит намного лучше, несмотря на прошедшие четверть века.

Наши звёзды! 1995 год.

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Jan 22, 2018 at 12:41pm PST

ФОТО: Время пошло Пугачевой на пользу
© Instagram


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