ФОТО: Волочкова снова радует поклонников шпагатом и бикини

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях свежую порцию пляжных фото.
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На этот раз артистка отдыхает не на Мальдивах, а в Таиланде - на знаменитом курорте Пхукет. И традиционно делится с подписчиками своими фотографиями. Не обошлось и без уже легендарного шпагата. При этом Волочкова отключила возможность комментировать снимок, пожелав недоброжелателям, насмехающимся над балериной, "утопать и вариться в собственной грязи".

И по многочисленным просьбам-шпагат на отдыхе.🌴 Выключаю все комментарии, чтобы вам помочь немного очистить свои души и успокоить нервы.😂 Я пробовала включить.. Но от изрыгаемой многими грязи мне стало жаль этих несчастных и недолюбленных людей.. 😝 Мои хорошие. Сами утопайте и варитесь в собственной грязи. 😝 Но без моего участия., плиз. Эта грязь до меня не долетит, но в устах многих останется. А я за вас всех отдохну по полной в лучших местах Пхукета! Благо, есть такая возможность.👍🏼 А вы тренируйте шпагат, делайте его грациозным и стройным, удивляйте своих любимых и живите счастливо.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #пхукет

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 3, 2018 at 3:02am PDT

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