ФОТО: Волочкова снова радует поклонников шпагатом и бикини

На этот раз артистка отдыхает не на Мальдивах, а в Таиланде - на знаменитом курорте Пхукет. И традиционно делится с подписчиками своими фотографиями. Не обошлось и без уже легендарного шпагата. При этом Волочкова отключила возможность комментировать снимок, пожелав недоброжелателям, насмехающимся над балериной, "утопать и вариться в собственной грязи".

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 4, 2018 at 1:27am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 4, 2018 at 7:02am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 4, 2018 at 6:01am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 5, 2018 at 2:27am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 5, 2018 at 4:22am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 5, 2018 at 7:43pm PDT