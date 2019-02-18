Российская балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе.
© Instagram.com nuotr.

Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье. В подписи к фотографии она сообщила, что активно выбирает наряд для торжества, а скоро покажет и своего жениха.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

ФОТО: Волочкова показала свадебное платье, скоро покажет жениха

Российская балерина Анастасия Волочкова готовится к...

Маша Распутина выгнала мужа из-за лишнего веса

Супруг певицы Марии Распутиной Виктор Захаров...

ФОТО: Потолстевшую Селену Гомез "закошмарили" в соцсетях (1)

Американскую певицу и актрису Селену Гомес высмеяли за...

Таких очень любят мужчины: Анна Семенович худеть не собирается (5)

Певица Анна Семенович , которую нередко называют...

ФОТО: Ким Кардашьян шокировала платьем, едва прикрывающим соски

Ким Кардашьян обладает удивительным даром заставлять...

TOP новостей

Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (8)

С середины февраля в Литве не работают радары, которые...

В Литве суд оштрафовал издателя книги журналистки "Комсомольской правды" Сапожниковой (88)

За публичной одобрение советских преступлений и их...

В Вильнюсе ранен водитель, ему прострелили обе ноги (14)

18 февраля, в 12.32 ч., по Единому номеру помощи 112 позвонил...

В Главизбирком явился еще один потенциальный кандидат в президенты (2)

18 февраля в Главизбирком явился еще один потенциальный...

Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (238)

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...