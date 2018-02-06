Подписчики балерины уже привыкли, что чаще всего она предпочитает показывать себя либо раздетой, прикрываясь чем-нибудь из окружающих предметов (банная бочка, кусты и т.п.), либо в крошечных бикини. При этом излюбленная поза Волочковой - шпагат. Однако ей снова удалось удивить публику, показав свой фирменный трюк, но в одежде. Прямо скажем, непривычно.
Перед концертом всегда важно разогреться.💃🏼 И вам желаю растягивать мышцы, если можете и умеете😉, а так же радость и удовольствие!😊👍🏼🌺 Полетела. И как бы не будоражили многих мои шпагаты😂, я не перестану тх представлять. Это элемент моей профессии. 💃🏼 А растяжка досталась мне неимоверным трудом. Попробуйте сами . Но чтобы было грациозно.😊 Не забывайте вытягивать колени. И стройность ног вам обеспечена!😉 @zebra_novahoff #анастасияволочкова #волочкова #балерина #volochkova #ballet #russia #beautiful #enjoy #instagood #me #любовь #красота #шпагатволочковой
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