Подписчики балерины уже привыкли, что чаще всего она предпочитает показывать себя либо раздетой, прикрываясь чем-нибудь из окружающих предметов (банная бочка, кусты и т.п.), либо в крошечных бикини. При этом излюбленная поза Волочковой - шпагат. Однако ей снова удалось удивить публику, показав свой фирменный трюк, но в одежде. Прямо скажем, непривычно.