Анастасия опубликовала в социальных сетях стильную черно-белую фотографию действительно красивого шпагата. В воздухе. Как Волочкова пояснила в подписи к снимку, таким образом она тренирует растяжку мышц.

А следом балерина опубликовала видео с упражнением на растяжку и укрепление мышц брюшного пресса. Выглядит уже не так красиво, конечно, но полезно.