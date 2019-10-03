Анастасия опубликовала в социальных сетях стильную черно-белую фотографию действительно красивого шпагата. В воздухе. Как Волочкова пояснила в подписи к снимку, таким образом она тренирует растяжку мышц.
А следом балерина опубликовала видео с упражнением на растяжку и укрепление мышц брюшного пресса. Выглядит уже не так красиво, конечно, но полезно.
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