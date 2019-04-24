В сети появились первые за долгое время фотографии американской поп-певицы Бритни Спирс, которая недавно пребывала в психиатрической лечебнице. Папарацци застали 37-летнюю певицу вместе с 25-летним бойфрендом Сэмом Асгари на выходе из отеля в Беверли-Хиллз, сообщает E!News.

Поклонники в соцсетях отметили, что нахождение в клинике плохо сказалось на внешности Бритни: одетая в короткое красное платье певица выглядела уставшей и постаревшей, а рассеянный взгляд и всклокоченные волосы довершали образ.

Некоторым показалось, что сейчас Спирс очень сильно напоминает себя во времена первого нервного срыва. Вместе с тем, фанаты нашли очень трогательным то, как заботливо и бережно вел себя спутник артистки, открывая перед ней двери, закрывая собой от журналистов.

Однако на этом поводы для радости заканчиваются. Сообщается, что отпустили певицу совсем ненадолго. Вскоре ей придется вернуться в клинику, чтобы закончить лечение. Ранее появилась информация от инсайдера о том, что певицу могли госпитализировать против ее воли еще в середине января.

Источник издания Popculture сообщил, что инициатором принудительного лечения артистки стал ее отец Джейми Спирс, долгие годы являющийся ее официальным опекуном.

Сообщалось, что во время репетиций нового концертного шоу Domination Бритни перестала принимать лекарства, которые ей прописал психиатр. Состояние звезды стало ухудшаться, о чем вскоре узнал ее отец. После состоялась консультация с врачом, который назначил певице новые лекарства. По словам информатора издания, Джейми поставил дочь перед ультиматумом: либо она продолжает лечение, либо ее отправляют в клинику. Вероятно, что певица отказалась подчиняться опекуну и вскоре была госпитализирована.

"Бритни находится в психиатрической больнице с середины января. Конечно, в официальном заявлении говорилось, что она оказалась там на прошлой неделе, но это не так. Она не хотела ложиться туда", — рассказал источник. Он также отметил, что пока неизвестно, когда именно певица сможет покинуть лечебницу. Согласно некоторым документам, она находится там бессрочно.

Одновременно с этой информацией, неоднозначное заявление сделала мать артистки Линн Бриджес, сообщил портал Pagesix. В соцсетях она опубликовала изображение стоящей на коленях женщины с подписью: "Когда воины бога падают на колени — битва еще не окончена, она только началась".

Один из подписчиков отреагировал на публикацию Бриджес: "Я очень надеюсь, что вы поддерживаете Бритни в попытке положить конец этому опекунству. Я искренне надеюсь, что ваш больной бывший муж не держит ее где-то против воли. Мать поп-звезды поставила "лайк" этому высказыванию.

Напомним, что широкой огласке ситуация была предана в начале апреля, когда источники из окружения исполнительницы рассказали о том, что на почве нервного расстройства, вызванного тяжелым состоянием отца, Спирс оказалась в психиатрической лечебнице.

Еще в начале года в Instagram певицы появилась публикация, в которой певица заявила об отмене выступлений из-за состояния, в котором находится ее отец, перенесший несколько операций на кишечнике.

"Я даже не знаю, как начать, потому что мне очень трудно это говорить. Я не буду выступать с моим новым шоу Domination. Я готовилась к этому шоу и встрече со всеми вами в этом году, так что это решение разбивает мне сердце", — было написано в публикации поп-звезды.

В феврале этого года в прессе и соцсетях активно обсуждалось то, что отец и опекун Бритни не одобрил ее решение выйти замуж за 25-летнего бойфренда. После нервного срыва, произошедшего с певицей в 2007-м, Джейми Спирс стал официальным опекуном дочери, заведующим ее личным состоянием. В зоне его ответственности, в частности, находится выплата алиментов отцу ее сыновей, танцору Кевину Федерлайну. По информации The New York Times, в год Джейми зарабатывает $130 тыс., а состояние его дочери оценивается в $215 млн.

С обращением к поклонникам выступила и сама Бритни Спирс, опубликовавшая видео в Instagram, где она просит не верить всему, что сейчас о ней пишут и говорят. "Не верьте ничему, что вы слышите и читаете. Все эти поддельные электронные письма были созданы Сэмом Лутфи (бывший менеджер Бритни Спирс) много лет назад. Я их не писала. Он выдавал себя за меня и общался с моей командой с фальшивого адреса электронной почты, - пишет Бритни в Instagram. - Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно больше всего. Вы можете не знать этого, но я сильная и буду стоять до конца. Ваши любовь и преданность поразительны, но мне сейчас нужно немного приватности, чтобы справиться с трудностями. И если вы сможете это сделать, я буду вам бесконечно благодарна. Люблю вас".