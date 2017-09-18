ФОТО, ВИДЕО: Венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Как это было

15 сентября российский фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, счастливо женатые уже 8 лет, скрепили свой гражданский союз обрядом венчания в церкви.
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На церемонию были приглашены только самые близкие знаменитой пары, но после этого Рудковская и Плющенко устроили пышное торжество с музыкой и угощением для многочисленных гостей.

Лидочка @lidseventhouse и @dior ❤️

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 15, 2017 at 9:48am PDT

Ждём гостей ❤️🙏🏻

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 15, 2017 at 10:44am PDT

Яна и Женя и их маленькая копия )

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Sep 17, 2017 at 12:47am PDT

Дима @bilanofficial , друг , спасибо тебе за этот вечер!

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Sep 16, 2017 at 3:08am PDT

Доброе утро ) Танцы с моим крестным @bilanofficial вчера ✌🏻

A post shared by Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) on Sep 16, 2017 at 1:20am PDT

SHOWTIME!
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