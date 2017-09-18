ФОТО, ВИДЕО: Венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Как это было

На церемонию были приглашены только самые близкие знаменитой пары, но после этого Рудковская и Плющенко устроили пышное торжество с музыкой и угощением для многочисленных гостей.
Сегодня, на супер-празднике Венчания и годовщины @rudkovskayaofficial и @plushenkoofficial, с @lazarevsergey и @lobodaofficial!) А вот завтра я вас порадую фотографиями с главными людьми сегодняшнего праздника - Яной и Женей!) #билан #димабилан #bilan #dimabilan / Today, at the super-reception of the Church Blessing and Wedding Anniversary of @rudkovskayaofficial and @plushenkoofficial, with @lazarevsergey and @lobodaofficial!) But tomorrow I'll cheer you up with the photos of the main people of today's celebration - Yana and Zhenya!) #bilan #dimabilan
У меня самые красивые подружки !Самые модные , утонченные и талантливые.Спасибо Наташеньке @tetyamotya ,Cтелочке @stellaaminova , Леночке @lenaperminova , Наточке @natayakim , Настеньке @anastasia_belyak за Вашу дружбу , внимание , подарки , люблю ❤️ ps Машенька @mariabogdanovich , Лизочка , нам Вас очень не хватало 🙏🏻
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