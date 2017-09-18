ФОТО, ВИДЕО: Венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Как это было

На церемонию были приглашены только самые близкие знаменитой пары, но после этого Рудковская и Плющенко устроили пышное торжество с музыкой и угощением для многочисленных гостей.

Лидочка @lidseventhouse и @dior ❤️

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 15, 2017 at 9:48am PDT



Ждём гостей ❤️🙏🏻

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 15, 2017 at 10:44am PDT



Самое трогательное видео со вчерашнего вечера ) На сцене -Дима @bilanofficial , а снимает наш танец Сашенька @gnomgnomych ❤️🙏🏻😇

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 16, 2017 at 1:26am PDT



Дима , наш любимый , талантливый и преданный друг @bilanofficial ❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 16, 2017 at 4:01am PDT



Фантастический торт "Облако " ☁️, сделанный специально для нашего праздника Ренатом @renat_agzamov ! Ренатик , ты гений ! Это -шедевр 🎂🙏🏻❤️

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 16, 2017 at 9:00am PDT



A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 17, 2017 at 11:16am PDT



A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 17, 2017 at 12:31pm PDT



@rudkovskayaofficial 💖💓💖💖💓💖💃🏿💃🏿💃🏿💃🏿💃🏿 @natayakim 💓

A post shared by @anastasia_belyak on Sep 15, 2017 at 1:32pm PDT



Конец прекрасного вечера,где-то в районе трёх утра,уже нет ни музыкантов,ни каблуков,но эти эмоции останутся навсегда!

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Sep 17, 2017 at 1:58pm PDT



Яна и Женя и их маленькая копия )

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Sep 17, 2017 at 12:47am PDT



Дима @bilanofficial , друг , спасибо тебе за этот вечер!

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Sep 16, 2017 at 3:08am PDT



красивый вечер 🙏мои поздравления @rudkovskayaofficial @plushenkoofficial с большим событием 🙌любви и гармонии . и пусть это длится вечность ✋️❤️

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Sep 15, 2017 at 2:03pm PDT



Дорогие Яна и Женя! Поздравляю вас с этим важным днем! Любви и счастья!! ❤️❤️❤️@plushenkoofficial @rudkovskayaofficial

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Sep 15, 2017 at 10:53am PDT

