Американская светская львица Пэрис Хилтон разделась для клипа на свою новую песню I Need You. Выход сингла приурочен к Дню святого Валентина.
В небольших фрагментах, которые Хилтон опубликовала в Instagram, она предстала в образе роковой блондинки - обнаженной и слегка прикрытой лишь лепестками алых роз. Декорации напоминают кадры из фильма "Красота по-американски".
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)
ФОТО, ВИДЕО: Пэрис Хилтон разделась и снова запела (2)
Американская светская львица Пэрис Хилтон разделась...
Раскрыт секрет элегантной прически Кейт Миддлтон (2)
Британские модные издания раскрыли секрет вечерней...
Кашпировский обиделся на Урганта и подал в суд на Первый канал (3)
Называющий себя целителем психотерапевт Анатолий...
Звезда "Пятидесяти оттенков" раскрыла детали постельных сцен (3)
Звезда БДСМ-трилогии "Пятидесяти оттенков" Дакота...
TOP новостей
В Литве за подстрекательство к войне и ненависти на год отключили "РТР - Планету" (179)
В среду Литовская комиссия по радио и телевидению...
Эпидемия гриппа в Литве поражает своими масштабами: врачи меняют тактику (13)
В этом году в Литве болели уже больше 0,5 млн. работающих...
День Св. Валентина: геи "поженились" у здания правительства Литвы (37)
14 февраля у здания правительства состоялась...
Масштабы этой проблемы в Литве огромные: решат судьбу должников (24)
С целью снижения нищеты и социального разобщения...