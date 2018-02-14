В небольших фрагментах, которые Хилтон опубликовала в Instagram, она предстала в образе роковой блондинки - обнаженной и слегка прикрытой лишь лепестками алых роз. Декорации напоминают кадры из фильма "Красота по-американски".

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 12, 2018 at 12:48pm PST

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 13, 2018 at 11:24am PST