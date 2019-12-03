ФОТО, ВИДЕО: Филипп Киркоров с шиком отметил день рождения дочери

В минувшие выходные дочери певца Филиппа Киркорова исполнилось 8 лет. В честь дня рождения Аллы-Виктории исполнитель устроил масштабный праздник в стиле сказки "Аладдин" в московском ресторане "Шале Березка", который, по подсчетам СМИ, обошелся Филиппу в сумму не меньше 15 тысяч евро.
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Джинном на тематическом празднике вызвался стать сам папа именинницы. Особым гостем был Александр Ревва. Также детей развлекали акробаты, клоуны, дрессировщики и другие артисты.

Поздравить Аллу-Викторию пришли многие российские звезды со своими детьми - Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Ани Лорак, Стас Михайлов, Татьяна Навка и другие.

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В лице всех моих поклонников и друзей- спасибо за поздравления моей дочки Аллы Виктории @allavictoriyakirkorova с Днём Рождения, с ее 8- летием... А ещё , всех с 1-м днём Зимы!Repost @f.n_ Repost @f.n_fkirkorov tags: @fkirkorov @malakhov007 @alla_orfey @allavictoriyakirkorova ・・・ Среди девочек крошечных и уже повзрослевших есть мужчина собенный... ПАПА ! 8 ЛЕТ НАЗАД ПАПА ФИЛИПП ПОДАРИЛ ЭТОМУ МИРУ ВОЛШЕБНУЮ ДЕВОЧКУ АЛЛУ-ВИКТОРИЮ! Красивую, невероятно чуткую, добрую, умную и ооочень храбрую! Цифра "8" похожа на знак бесконечности. Поэтому хочется пожелать этой замечательной семье, папе и дочке бесконечного счастья, бесконечного здоровья, бесконечной семейной гармонии , бесконечного домашнего уюта и тепла!! Филипп @fkirkorov , вам как папе, бесконечной отцовской мудрости и терпения!! А мы будем радоваться каждому вашему счастливому дню!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ @allavictoriyakirkorova !!🎉👏💖🎂🐰☀️🏵🌺🌻#АллаВикторияКиркорова #филиппкиркоров#дочка #деньрождения
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