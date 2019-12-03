ФОТО, ВИДЕО: Филипп Киркоров с шиком отметил день рождения дочери

Скопировать ссылку ФОТО, ВИДЕО: Филипп Киркоров с шиком отметил день рождения дочери

В минувшие выходные дочери певца Филиппа Киркорова исполнилось 8 лет. В честь дня рождения Аллы-Виктории исполнитель устроил масштабный праздник в стиле сказки "Аладдин" в московском ресторане "Шале Березка", который, по подсчетам СМИ, обошелся Филиппу в сумму не меньше 15 тысяч евро.