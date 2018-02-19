ФОТО, ВИДЕО: Дворец в Грязи. Как живут Пугачева, Галкин и их дети

На территории особняка в подмосковном поселке Грязь, где живет звездная семья, съемочные группы бывали всего пару раз, да и те ограничивались интервью. Зато в соцсетях Максим щедро делится видеозарисовками и фотографиями, по которым можно составить впечатление о роскошном доме, который выглядит как дворец, и его внутреннем обустройстве.
Как сообщали СМИ, общая площадь дома составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Строительство, по неподтвержденным данным, обошлось в 10 миллионов долларов. В доме 6 этажей, а точное число спален, как шутят журналисты, не знает и сама Пугачева.
Особняк имеет все, что нужно для комфортной жизни - бассейн, спортзал, кинозал, лифт, сауна, бильярдная и курительная комната, библиотека, большой зал для приема многочисленных гостей и отдельное крыло с комнатами для их размещения, подземная стоянка.
На территории - зимний сад, детская площадка и даже небольшой амфитеатр. Для обслуживающего персонала - отдельные домики.
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