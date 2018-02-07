ФОТО, ВИДЕО: Что-то снова не так. Миссис Трамп опять оттолкнула президента

Еще одним поводом к этим домыслам стал недавний случай у Белого Дома. Президентская чета направлялась к взлетно-посадочной площадке, где их ждали фотографы. По пути Дональд Трамп хотел взять жену за руку, однако Мелания довольно демонстративно, как отмечают западные таблоиды, отстранилась от супруга.
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