ФОТО, ВИДЕО: Что-то снова не так. Миссис Трамп опять оттолкнула президента

После недавнего скандала с порноактрисой Сторми Дэниелс, которой приписали связь с нынешним президентом США Дональдом Трампом, в прессе снова заговорили об "арктическом холоде" между первой леди Америки и ее супругом.
© AP-Scanpix

Еще одним поводом к этим домыслам стал недавний случай у Белого Дома. Президентская чета направлялась к взлетно-посадочной площадке, где их ждали фотографы. По пути Дональд Трамп хотел взять жену за руку, однако Мелания довольно демонстративно, как отмечают западные таблоиды, отстранилась от супруга.

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