ФОТО, ВИДЕО: Бородатая Кончита все же стала мужчиной

В новом клипе на песню Hit Me Нойвирт предстал седобородым метросексуалом с короткой стрижкой. Никаких платьев, декольте и яркого макияжа.
Артист уже пару лет назад обещал "убить" Кончиту, так как, по его словам, уже взял от этого образа все возможное. Главным достижением, безусловно, стала победа на "Евровидении" в 2014 году.
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LOVE being blond
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