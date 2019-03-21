ФОТО, ВИДЕО: Бородатая Кончита все же стала мужчиной

В новом клипе на песню Hit Me Нойвирт предстал седобородым метросексуалом с короткой стрижкой. Никаких платьев, декольте и яркого макияжа.

Артист уже пару лет назад обещал "убить" Кончиту, так как, по его словам, уже взял от этого образа все возможное. Главным достижением, безусловно, стала победа на "Евровидении" в 2014 году.