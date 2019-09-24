На фото артистка лежит, подперев голову рукой. Она одета в черный кружевной корсет без бретелей, который выгодно подчеркнул пышную грудь поп-звезды. На ее руке – драгоценные браслет.

"Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное - вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива", - написала Брежнева.