На фото артистка лежит, подперев голову рукой. Она одета в черный кружевной корсет без бретелей, который выгодно подчеркнул пышную грудь поп-звезды. На ее руке – драгоценные браслет.
"Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное - вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива", - написала Брежнева.
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