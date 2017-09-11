ФОТО: В Сочи стартовал конкурс "Новая волна"

На концерте открытия выступили Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Диана Арбенина, Филипп Киркоров и другие российские поп-звезды. Конкурс продлится до 14 сентября.
Напомним, нынешняя "Новая волна" - уже третья, проходящая за пределами Латвии. В этом году в список участников латвийские исполнители не попали, а вот среди судей, которые будут оценивать выступления молодых певцов, есть и наш музыкант - Интар Бусулис.
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