ФОТО: В Сочи стартовал конкурс "Новая волна"

На концерте открытия выступили Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Диана Арбенина, Филипп Киркоров и другие российские поп-звезды. Конкурс продлится до 14 сентября.

Напомним, нынешняя "Новая волна" - уже третья, проходящая за пределами Латвии. В этом году в список участников латвийские исполнители не попали, а вот среди судей, которые будут оценивать выступления молодых певцов, есть и наш музыкант - Интар Бусулис.