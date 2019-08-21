ФОТО: В Сети появился снимок Ким Кардашьян без макияжа и фотошопа

Папарацци сняли Ким Кардашьян без косметики, когда телезвезда отправилась на ужин с мужем Канье Уэстом.
Kim Kardashian
© Instagram

Снимки звезды реалити-шоу без макияжа и в повседневной одежде можно пересчитать по пальцам - Ким всегда старается выглядеть ярко и сексуально, а в социальных сетях публикует фотографии, где она выглядит безупречно (не без помощи графических редакторов). Поэтому свежая фотография, где Ким одета в спортивный костюм и кроссовки, стала настоящей сенсацией и тут же разлетелась по соцсетям.

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A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian.fr) on Aug 19, 2019 at 2:42pm PDT
SHOWTIME!
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