ФОТО: В Сети появился снимок Ким Кардашьян без макияжа и фотошопа

Снимки звезды реалити-шоу без макияжа и в повседневной одежде можно пересчитать по пальцам - Ким всегда старается выглядеть ярко и сексуально, а в социальных сетях публикует фотографии, где она выглядит безупречно (не без помощи графических редакторов). Поэтому свежая фотография, где Ким одета в спортивный костюм и кроссовки, стала настоящей сенсацией и тут же разлетелась по соцсетям.
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