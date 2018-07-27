Фотографиями девочки по имени Джейр поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива. "О да, она человек! Но она еще и ангел", — подписала она снимки. Фотограф отметила, что, несмотря на отсутствие у Джейр модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами" и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях "просто божественной", "безумно красивой" и "абсолютно неотразимой". Тем не менее нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку надели парик.

В прошлом году статуса "самой красивой девочки", по мнению британских СМИ, удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.

A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 3:04am PDT

A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 10:55am PDT