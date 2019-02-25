В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Зеленая книга". Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон.
Лучшей актрисой стала британка Оливия Колман за работу ленте "Фаворитка". В номинации "Лучший актер" победил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Реджина Кинг за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Приз в категории "Лучший актер второго плана" взял Махершала Али за участие в картине "Зеленая книга".
Премия за лучший адаптированный сценарий досталась "Черному клановцу", за оригинальный — "Зеленой книге".
Лучшим короткометражным анимационным фильмом признан трогательный мультфильм "Бао". Лучшим полнометражным мультфильмом стал "Человек-паук: Через вселенные".
Лучшей песней признана "Shallow" из романтической драмы "Звезда родилась" С Брэдли Купером и Леди Гагой.
"Оскар" как лучший документальный фильм получил проект "Свободный подъем в одиночку".
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" "Оскар" достался ленте "Рома".
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.
А вот полный список номинантов и победителей:
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
"Чёрная Пантера"
"Чёрный клановец"
"Богемская рапсодия"
"Фаворитка"
"Зелёная книга" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Рома"
"Звезда родилась"
"Власть"
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР
Спайк Ли - "Чёрный клановец"
Павел Павликовский - "Холодная война"
Йоргос Лантимос - "Фаворитка"
Альфонсо Куарон - "Рома" - ПОБЕДИТЕЛЬ
Адам МакКей - "Власть"
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
Кристиан Бэйл - "Власть"
Брэдли Купер - "Звезда родилась"
Уиллем Дэфо - "Ван Гог. На пороге вечности"
Рами Малек - "Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ
Вигго Мортенсен - "Зелёная книга"
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Махершала Али - "Зелёная книга" - ПОБЕДИТЕЛЬ
Адам Драйвер - "Чёрный клановец"
Сэм Эллиотт - "Звезда родилась"
Ричард Э. Грант - "Сможете ли вы меня простить?"
Сэм Рокуэлл - "Власть"
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Ялица Апарисио - "Рома"
Гленн Клоуз - "Жена"
Оливия Колман - "Фаворитка" - ПОБЕДИТЕЛЬ
Леди Гага - "Звезда родилась"
Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?"
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Эми Адамс - "Власть"
Марина де Тавира - "Рома"
Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить" - ПОБЕДИТЕЛЬ
Эмма Стоун - "Фаворитка"
Рэйчел Вайс - "Фаворитка"
ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ
"Баллада Бастера Скраггса"
"Чёрный клановец" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Сможете ли вы меня простить?"
"Если Бил-стрит могла бы заговорить"
"Звезда родилась"
ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
"Фаворитка"
"Первая реформаторская церковь"
"Зелёная книга" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Рома"
"Власть"
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
"Суперсемейка 2"
"Остров собак"
"Мирай из будущего"
"Ральф против интернета"
"Человек-паук: Через вселенные" - ПОБЕДИТЕЛЬ
ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ
"All the Stars" - "Чёрная Пантера"
"I'll Fight" - "РБГ"
"The place where lost things go" - "Мэри Поппинс Возвращается"
"Shallow" - "Звезда родилась" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"When a Cowboy trades his spurs for Wings" - "Баллада Бастера Скраггса"
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
"Капернаум"
"Холодная война"
"Рома" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Никогда не оглядывайся"
"Магазинные воришки"
ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
"Мстители: Война Бесконечности"
"Кристофер Робин"
"Человек на Луне" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Первому игроку приготовиться"
"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
"Холодная война"
"Фаворитка"
"Никогда не оглядывайся"
"Рома" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Звезда родилась"
ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ
"Баллада Бастера Скраггса"
"Чёрная Пантера" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Фаворитка"
"Мэри Поппинс возвращается"
"Две королевы"
ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
"Чёрная Пантера" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Фаворитка"
"Человек на Луне"
"Мэри Поппинс возвращается"
"Рома"
ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
"Свободный подъём в одиночку" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Округ Хейл утром и вечером"
"Помня о разрыве"
"Об отцах и сыновьях"
"РБГ"
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ
"Чёрный клановец"
"Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Зелёная книга"
"Фаворитка"
"Власть"
ЛУЧШИЙ ГРИМ И ПРИЧЁСКИ
"На границе миров"
"Две королевы"
"Власть" - ПОБЕДИТЕЛЬ
ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ САУНДТРЕК
"Чёрный клановец"
"Чёрная Пантера" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Если Бил-стрит могла бы заговорить"
"Остров собак"
"Мэри Поппинс возвращается"
ЛУЧШИЙ ЗВУК
"Чёрная Пантера"
"Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Человек на Луне"
"Тихое место"
"Рома"
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ЗВУКА
"Чёрная Пантера"
"Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Человек на Луне"
"Рома"
"Звезда родилась"
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
"Поведение животных"
"Бао" - ПОБЕДИТЕЛЬ
"Поздний полдень"
"Один маленький шаг"
"Выходные"
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
"Паршивая овца"
"Последняя игра"
"Спасительная лодка"
"Ночь в саду"
"Точка. Конец предложения" - ПОБЕДИТЕЛЬ
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
"Задержание"
"Дикарь"
"Маргарита"
"Мать"
"Кожа" - ПОБЕДИТЕЛЬ
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