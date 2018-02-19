ФОТО: В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA

Лидером по числу выигранных статуэток оказался фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британского режиссера Мартина Макдонаха. Драма получила награды в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучшая женская роль" (Фрэнсис Макдорманд), "Лучшая мужская роль второго плана" (Сэм Рокуэлл) и "Лучший оригинальный сценарий".

Премию за "Лучшую мужскую роль" получил Гэри Олдмэн за участие в картине "Темные времена", где он сыграл Уинстона Черчилля. В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Эллисон Дженни за ленту "Тоня против всех".