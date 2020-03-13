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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова недавно отправились в Дубай. Супруги окружили себя роскошью. Они наслаждаются местными красотами и принимают солнечные ванны. И, как принято в современном мире, делятся с миром своими фотографиями.
ФОТО | В Дубае все спокойно! Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наслаждаются отдыхом на море
© Itar-Tass / Scanpix

“Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно. Расслабон…“ — по-молодежному отчитывается Петросян топлес.

#никчемуслова — одним хэштегом все пытается выразить его молодая супруга. Зато она оказалась более словоохотливой в комментариях. В частности, ответила на вопрос, чувствуется ли в ОАЭ какая-то паника в связи с уже пандемией коронавируса. “Здесь абсолютная тишина и покой. Никакой паники я не видела”, — ответила Татьяна.

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#никчемуслова

A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on Mar 12, 2020 at 4:29am PDT

Большой интерес читателей привлек купальник Брухуновой. Пытливые умы даже нашли его в продаже. Оказалось, его стоимость — 25 тысяч долларов. Неплохо…

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